樓價UPDATES︰耀安邨未補價240萬沽

二手公屋單位入場門檻較低，不乏用家承接，馬鞍山耀安邨剛錄得一宗未補價第二市場成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角友福園高層C室兩房戶，實用面積400方呎，座向北面望開揚景觀，獲區外上車人士以約728萬元承接，實用呎價18,200元屬市價。原業主於2014年6月購入上址作自住，當時作價448萬元，持貨5年至今沽出，帳面獲利約280萬元。



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九龍區



●白居二買家趕上尾班車，旺角居屋富榮花園8座低層B室三房戶，實用面積592方呎，減價70萬元後，獲該類買家於未補價第二市場以約720萬元承接，實用呎價12,162元。



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新界區



●耀安邨耀謙樓低層14室，實用面積443方呎，屬兩房間隔，向東南外望開揚景。單位放盤兩年，於第二市場以240萬元零議價下售出，實用呎價5,418元。據了解，原業主早於1999年以18.8萬元購入，二十年升值約11.8倍。



●沙田帝堡城錄本月首宗成交，屋苑5座中層B室，實用面積836方呎，以三房包括套房間隔，開價約1,300萬元，議價後減價62萬元，以1,238萬元易手，實用呎價14,809元。原業主持貨20年，帳面獲利858萬元。



●東涌海堤灣畔做價回落，物業2座高層F室，實用面積521方呎，開價690萬元屬吸引水平，剛減至673萬元易手，實用呎價12,917元，較上月同類做價低近4%。



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