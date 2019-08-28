美連鎖超市Costco上海開業即被內地客塞爆　究竟點解？

美國第2大零售商、以會員制為特色的連鎖超市Costco首次登陸中國，其上海門市開業僅半日，就因人流太多、門市完全被塞爆而臨時停業。專家認為，Costco在中國大受歡迎，在於它能滿足中國消費者對新概念的需求，而且當地市場亦剛好「足夠成熟」。



顧問公司AT Kearney零售顧問Greg Portell說︰「Costco是成熟的品牌，他們進入了一個龐大的零售市場，而這個市場剛好需要一些新概念及新關注點。」



他表示，如果Costco是進入德國或英國，情況會非常不同，因為Costco的營運概念對於這些市場而言不算新穎。他續說︰「如果Costco選擇其他新興市場，其零售業環境也未必足夠成熟。」他認為，中國市場為Costco提供了很好的機會，原因是消費者擁有足夠成熟的財務基礎。



惟他也警告，消費者在開業第一天感到興奮，並不一定意味持續成功。他說︰「創造強勁需求並讓消費者興奮不已，是一回事；在這些市場中經營盈利能長期維持是另一個挑戰。」他又稱，大多數時候，Costco進入一個新的國家，無論是在澳洲還是日本、甚至是最近的法國和西班牙，該公司第一家開業的商店往往是成功的。

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