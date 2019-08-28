大鑊！美最有錢的人開始縮皮　恐預示經濟風暴將至

外國傳媒報道，有迹象顯示，美國最頂層的有錢人正減少開支，由房屋到珠寶、古董車到藝術品市場也趨疲弱，目前消費主力是中產及廣泛的普通消費者。由於經濟結構是由上而下「一環扣一環」，故恐是經濟即將衰退的預兆。



從2006年開展房地產經紀業務至今的Redfin透露，紐約曼哈頓區最高級的豪宅價格已連跌6季，今年為2008年金融海嘯後表現最差的一年，樓宇價格達150萬美元(約1,170萬港元)或以上的成交量在今年第2季跌5%，未出售的豪宅數量更是近3年總供應的總和。



在豪華車方面，在汽車拍賣會上，開價100萬美元(約780萬港元)或以上的汽車，少於一半能成功賣出；惟低於7.5萬美元(約58萬港元)的汽車就十分搶手。



藝術品方面，今年上半年的拍賣額是多年來首次下跌。其中，著名拍賣行蘇富比(Sotheby)銷售額按年跌10%；Christie更按年挫22%。



凡此種種，都反映着最富貴的一群開始勒緊褲頭，根據經驗，好快就輪到廣泛一族，經濟將開始感受到痛苦，因為最頂尖的10%人所賺到的，已接近一半普羅消費者。或許接下來會看到消費減少、繼而影響就業市場、裁員等...

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