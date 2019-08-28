今年你應該購買新iPhone XI的5個理由是...

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)2019年新一代iPhone於9月推出。消息指將是iPhone XR、XS，以及XS Max的後續版本。報道歸納出以下5個理由，你應該購買今年新iPhone XI(iPhone 11)：



【1、系列最後一擊】

Apple在2017年時，為了紀念iPhone面世10周年，特別推出10周年紀念版系列的iPhone X手機。現時兩年後，估計今年X系列3款新手機將會是iPhone XI、iPhone XI Max、或iPhone XR 2，將會是最完美的iPhone X系列最後一批手機，事關明年Apple將以全新命名的5G iPhone和果粉見面。



【2、拍攝超正】

由於今年初時，iPhone曾被市場批評為最差的攝影手機，因此，估計最後一次的iPhone X系列手機的iPhone XI，其新配置的後置3鏡頭，在攝影質素上會有重大改進。



【3、冇就要考慮吓】

若果你兩年前至今都沒有入手iPhone X系列手機，那麼，今年購買新的iPhone XI，可謂X系列手機最完善功能一部，又怎能錯過。



【4、換轉新優惠】

今年入手iPhone XI，你可以首次享受到Apple舊機Trade in優惠，抵銷部分新機價格。



【5、享受新技術】

iPhone XI採用Apple的多項驚喜的最新技術，必將成為今年智能手機新的有趣體驗。生命太短暫，那麼，你升級新機總是值得的。

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