【劈價實錄】嘉匯辣招盤蝕90萬出貨　 yoo Residence貶值13%

二手樓市氣氛低迷，部分業主即使損手，都決定要先行套現，提早「計數走人」。九龍啟德嘉匯一個辣招盤，放售僅約一星期，即減280萬元，以1,600萬元沽出，連額外印花稅及使費料蝕逾90萬元。銅鑼灣yoo Residence低層戶放盤逾兩年，終要「出血」離場，約6年帳面貶值約13.6%。



美聯陳維進透露，上述嘉匯9座中層三房海景單位，實用面積632方呎，上星期中才開價1,880萬元放售，眼見近日市況淡靜，加上各項利淡因素，遂劈價沽貨，呎價約25,316元。原業主僅於2017年以約1,460萬元購入，持貨約兩年，帳面升值約9.6%，同時沽貨需付10%額外印花稅約160萬元。



事實上，近年啟德多個新盤相繼入伙，勢成未來九龍區二手樓供應集中地。他又稱，「區內業主已開始跳河，雖然區內屋苑辣招期仍未鬆綁，但放盤已明顯增加」。單計8月份，放盤單位已增至少一倍，現時5個屋苑共約70個買賣盤源，叫價雖較購入價高，料議價時可有相當減幅。當中嘉匯目前就有7個單位放售，包括8座低層實用面積372方呎單位，現叫價1,088萬元，已包括辣招稅。



此外，港島樓長線投資業主「斷臂」離場。yoo Residence一個實用面積349方呎一房戶，向來作收租用途，早於2017年開價1,230萬元放售，去年初減價至1,180萬元，仍無承接，約半年後叫價再調低至僅1,000萬元。資料顯示，該盤最終以968萬元登記售出，呎價約27,736元。原業主2013年以1,120萬元購入，現帳面蝕約152萬元。



而屯門細價盤都出現接近平手出貨個案。市場消息稱，萬寶大廈高層A室，實用面積263方呎連約叫價380萬元，減至325萬元沽出，做價創該廈今年最低，呎價約12,357元。成交呎價較對上一宗買賣低約18%。



單位原業主於2017年購入，帳面升值賺約16%，惟扣除辣稅及使費，料微賺轉讓。美聯梁浩文指出，鄰近的華樂大廈低層F室，減價至406.6萬元沽，呎價約12,706元，低市價8%。



樓市轉靜，美聯集團主席黃建業認為，環球經濟下行在即，削弱買家入市信心，樓價失去上升動力，注意樓市「熊出沒」 他料，今年樓價已見頂，將由高位回落約5%，同時預期下半年一手成交會跌逾四成，而全年二手交投量勢「差過沙士」，創有紀錄新低。

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