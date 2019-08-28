m18講場：董明珠與雷軍　又嚟10億賭約？

喺尋日內地一個公開場合上，珠海格力電器董事長董明珠（珠姐）話，跟小米（01810）董事長雷軍嘅10億元（人民幣‧下同）賭約已結束，結果大家都知啦。但珠姐就豪氣咁話：「10個億我不要了，還想再跟雷軍賭5年。」聽到珠姐嘅挑戰，雷軍話：「我覺得可以試一下」。



兩人嘅10億元賭約乃內地商界一時佳話。事緣一三年時，董明珠及雷軍以五年後營業額邊個高而打賭10個億，最終五年期限去年屆滿，格力終於勝出。



不過，今年小米正強勁復甦中，除小米手機出貨量上半年喺內地重上前四位外，佢哋進軍智能家居業務亦好好成績，上半年登上內地電視機銷量第一。但都唔好睇少格力，佢哋舊年全年營收逾2,000億元，今年目標更提高至2,500億元。



既然新10億賭約好大機會再嚟過，先睇吓雙方今年生意做成點。據首季業績，小米收入437.56億元，而格力同期收入405.47億元；而小米早前公布上半年收入957.08億元，格力則將於本周六公布今年上半年業績。



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