財經評論︰企業信貸急轉壞　失業倒閉已臨門

有謂好景不常，如今香港既面對中美貿易戰不斷升級，經濟增長放緩，另方面內部社會持續動盪不安，旅遊和零售業急轉冷，進一步削弱抗逆能力。港股風聲鶴唳，已為經濟前景響警，迎面而來的年關必然難過，隨後的企業倒閉及裁員潮恐引爆樓市泡沫，那就真正大禍臨頭！



2007年港府公布十大基建計劃，當中不少經已完成或近尾聲，意味這些年所創造的附加值和就業職位快將消失，經濟增長動力本身就在放緩。可是，港府一直過於安逸，不思進取，未有籌謀有效中長期增長點，創新科技發展明顯落後於鄰近地區，房屋問題更十年如一日，致使樓價不斷攀升。港人名義上是享受低稅率，實際上卻要為住屋付出高昂代價，變相就是政府徵收重稅。



事實上，單計貿易物流與金融服務的增加值，已佔香港本地生產總值(GDP)四成。繼今年5月後，9月及12月美國很大機會如期再向進口中國商品加徵關稅，貿易物流業持續萎縮幾無懸念。近季港股成交低迷，兩大巨型新股取消來港上市，加上全球投資銀行收縮業務，金融服務業都在吊鹽水。至於實業更是苦不堪言，就連旅遊及零售業都不保，正加速動搖香港的根基。



綜觀當前窘境，香港第三季經濟難逃技術性衰退。從近期銀行收緊按揭業務可推斷，資產價格包括樓價已進入下跌周期；而企業經營日漸困難，不少行業要求員工放無薪假期，商廈租戶更出現集體求減租。若年底前未見轉機，企業倒閉潮將令打工仔飯碗不保，這也是經濟衰退下難以迴避的現實。



過去十多年，大量熱錢留在香港，樓市供不應求問題凸顯，樓價只升不跌。可如今，銀行貸款政策生變，貿易戰下人民幣貶值、中國經濟轉差，加上香港政局動盪，銀行體系結餘下降正反映出大量熱錢撤離香港。樓價飆升的日子，不少業主都很容易透過抵押取得再融資，以錢搵錢，但現今經濟環境急劇惡化，樓價下挫，銀行為求自保落雨收遮，將因應客戶財力要求提早償還債務。如何保證足夠頭寸應對風浪，是各大企業和投資者的當務之急。



如水益深，如火益熱，亦運而已矣。經濟不景加上政局動盪下，香港要面對的不僅是經濟問題，更可能是回歸以來一次最大型的移民潮，意味資金和人才資源的流失，將令經濟復甦變得更加漫長！如何盡快令社會恢復平靜，團結社會齊心抗逆，實有賴兩地政府拿出智慧，真正為香港人和國家利益謀福祉！



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。