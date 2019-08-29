歐股收市個別發展　英鎊曾挫逾1%

資金持續流入債市避險，令美債息跌至歷史低位，引發對經濟衰退的憂慮，歐洲股市收市個別發展。英國富時100指數收報7,114點，升25點或0.35%；法國CAC指數收報5,368點，跌18點或0.34%；德國DAX指數收報11,701點，跌29點或0.25%。



英國在野政黨研究以立法或延長《里斯本條約》第50條等方法避免「硬脫歐」之際，首相約翰遜周三(28日)宣布，安排英女王伊利沙伯二世10月14日到國會演說，並已獲對方批准。



英國樞密院發表聲明，指英女王下令國會9月9日至10月14日休會；國會原定9月3日復會，現時將休會至脫歐限期前約兩周。



英鎊兌美元一度急挫逾1%，其後跌勢回順至0.46%，報1.2234。



另一方面，投資者關注意大利的政局紛擾持續，該國執政黨「五星運動」多次與中間偏左的民主黨談判不果。兩黨終在周二就籌組聯合政府恢復談判，接近達成協議，並於周三再次開會。



意大利富時MIB指數收報20,990點，跌少於1點。



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