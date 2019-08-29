《明報》母企盈利挫25%　港台業務續蝕

《明報》母公司世界華文媒體(00685)公布，截至今年6月底止第1季公司擁有人應佔溢利226.4萬美元(約1,765萬港元)，按年大幅倒退逾兩成五。其中，香港及台灣的出版及印刷業務繼續「見紅」。



整體上，世界華文於季內營業額按年下跌12.7%至7,163.2萬美元，除息、稅、折舊及攤銷前盈利僅508.7萬美元，按年亦大減26.9%。公司解釋營業額下跌，主要由於出版及印刷和旅遊分部業務的營業額分別按年減少18.2%及3.5%所致。當中，出版及印刷的分部營業額僅4,192.6萬美元。



公司於公告中提到，因中美貿易爭端和香港近期的抗議浪潮，季內香港經濟仍疲乏，拖累香港及台灣的營業額按年降7.3%至1,173.7萬美元，尤以來自金融和房地產行業的收入疲弱。該分部稅前虧損114.8萬美元(約895萬港元)。



至於北美營業額按年則降近19%至294.3萬美元，稅前虧損9,000美元。至於旅遊業務的稅前盈利亦按年下跌13.8%至209.8萬美元。



公司指，來自馬來西亞及其他東南亞市場的營業額由去年的3,498,5萬美元跌22.1%至2,724.6萬美元，使該分部於本回顧季度的稅前溢利由去年同期的522.6萬美元急挫52.3%至249.1萬美元。



世界華文指出，馬來西亞的廣告市場仍然疲弱，於季內的廣告總支出較去年同期下降了15.9%。此外，馬來西亞亦受到全球經濟普遍放緩的影響，廣告市場的疲軟對該公司的印刷收入產生不利影響，其數碼業務收入的增長亦較去年同期緩慢。



此外，同系的萬華媒體(00426)公布，截至六月底止三個月第一季業績，期內收入1,810.8萬港元，按年減少約18%；錄得股東應佔虧損378萬港元，若單計持續經營業務，虧損擴大約15%，不派息。萬華解釋營業額減少主要由於來自娛樂及生活時尚分部廣告收入下降。



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