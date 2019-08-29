皇冠受查　售股交易延期

澳洲富豪帕克(James Packer)將旗下皇冠度假集團的19.99%股份分兩階段出售的交易驟生變數。帕克持有皇冠度假集團股權的私人公司於周三(29日)與買家達成協議，將尚未完成的第二部分之完成限期，押後到新南威爾士省博彩監管機構完成對交易本身及皇冠其他事宜的調查之後最多60個工作天。



基於澳洲傳媒早前報道，皇冠與一些有亞洲大型犯罪集團和中國背景的賭業中介公司有生意來往。新南威爾士省的獨立酒業和博彩管理局(ILGA)準備最快今日就有關事宜公布調查範圍。與此同時，該局亦會調查帕克出售皇冠股份的交易。



按5月公布的協議，帕克出售其1.3535億股皇冠股份的交易分兩部分進行，首部分已於6月6日完成，第二部分原定會在9月30日或之前完成。今次被煞停出售的皇冠股份有6,767.5萬股，以每股售價13澳元計算，價值超過8.79億澳元(約46.56億港元)。



事實上，受中國貴賓賭客減少拖累，皇冠於截至本年6月底止的財政年度錄得歸屬於公司的標準化稅後盈利只有3.68億澳元(約19.6億港元)，按年跌4.7%，差過市場預期。證券分析員指出，該公司過分倚賴貴賓業務的貢獻，將繼續打擊未來的營運。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。