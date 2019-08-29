東方日報B1：港股基金插7%拖累　8月強積金人均輸八千

經濟放緩憂慮及中美貿易戰激化，8月份環球股市普遍下跌，晨星(亞洲)截至26日數據顯示，8月份香港整體強積金平均下跌2.49%，平均每名「打工仔」帳面虧損近8,000元。其中，香港股票基金在示威活動不絕夾擊下，期內顯著下挫逾7%，跑輸其餘強積金組別。



數據顯示，香港股票、亞太區股票(不包括日本)及亞洲股票(不包括日本)表現最差，分別下挫7.01%、6.27%及5.74%。至於期內回報錄得正數的組別，分別為環球債券、港元債券、預設投資策略－65歲後基金、保證基金及港元貨幣市場，惟漲幅均不顯著。



若按截至6月底止強積金資產總值近9,101億元計算，不計入其後新供款，8月份整體強積金虧損226.6億元，平均每名「打工仔」(計及僱員及自僱人士數目)帳面虧損約7,943元。不過，由於上半年表現理想，今年首8個月香港整體強積金依然累漲半成，平均每名「打工仔」帳面仍獲利約15,950元。



儘管負面消息湧現，但悠誠資產管理首席投資總監陳炳強建議，「打工仔」短線宜按兵不動，毋須調整強積金組合，原因是股債均未到吸引水平。當中，債券超買、債息過低，現時並非買入時機，待一個月之後，港股出現技術反彈，以及債價下跌時，再減持股票，或增持債券亦不遲。



他又說，中長線不看好環球股市，建議承受風險能力較低的投資者，其強積金組合可持有六成債券、四成現金避險。



羽白資產管理財富管理總監梁彥穎表示，美國總統特朗普不斷改口風，中美貿易戰能否達成協議成疑，所以後市難估。他認為強積金組合要做到進可攻、退可守，適宜配置五成債券、現金及保證基金，五成美股及亞太區股票。



他並解釋，中美貿易戰由美國發動，而貿易戰會如何發展將取決於特朗普的取態，所以預料美股表現會相對其他股市理想。



另外，晉裕投資研究部董事總經理林偉雄表示，今年餘下時間投資者宜守不宜攻，強積金計劃成員可考慮採取較防守的投資策略，增加債券基金投資比重，減持股票基金，因預期現時至今年底，股市再跌的機會較大。



他建議可按自身的風險承受能力及年齡減持股票基金，例如年輕人最少減一半，未來一、兩年退休的則減八成。不過，現時每月供款部分可繼續投資股票基金，發揮平均成本法的效益。



林氏又認為，中美短期內達成貿易協議的機會非常渺茫，屆時勢對經濟帶來衝擊，影響股市投資氣氛，加上香港面對內憂外患，香港經濟有進入衰退風險，較多「打工仔」喜歡投資的港股強積金基金，應適時減持。相反，因美國聯儲局幾乎肯定會再度減息，加上全球減息是大方向，將利好債券價格，帶動環球債券基金有較好表現。



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