金曹：「淡友大茶飯」　無從談起

期指8月29日結算，現時期指約25,630，比7月31日的27,757低2,127點。未來兩日無奇迹出現，淡友從7月收市計贏超過2,100點，如從7月期指28,201結算計，更是贏2,571點，淡友可說大獲全勝。



究竟可以贏幾多呢？有無大戶在7月結算後大手沽空，想趁中美貿易戰惡化及本港反修例運動暴力升級食大茶飯呢？或者可看看未平倉合約的數據，以及8月的期指成交量加權平均(VWAP)做一個總結。



VWAP大概可看作整個交易的平均成本，由於8月1日至6日期指加倉趨勢向下，可假設是淡友大戶集中開倉的日子。累積張數由7月31日的99,620增加到115,900，總共增加了16,280張，這5天的「平均成本價」大約是26,600點。而回到10萬樓下，即平倉套利是8月27日，5天的「平均交易成本」大約是25,970點。即整個8月跌浪，淡倉套利16,280張合約 x (26,600–25,970)點 x 每點50元=5.1億元。其實不算十分大的數目，因過往的大跌市，期指未平倉合約是遠多於11萬6千張的。例如2019年5月跌市未平倉合約超過12萬張、2018年10月跌市未平倉合約超過12萬5千張。



國指期貨的情況大概是由8月初平均10,270點開淡倉，未平倉合約由7月31日166,564增加到197,664張，估計淡倉張數是31,100張，8月尾平均平倉價是10,090，淡倉套利31,100張合約 x (10,270–10,090)點 x 每點50元=2.8億元。期指加國期淡倉獲利7.9億元。



國期的淡倉張數比期指多，一來是合約價值較低，10,200點國指合約價值是51萬，比26,600點期指133萬低，另外可能在內地開淡倉對沖A股的限制比較多，對沖盤可能集中在香港做。



總的來說，市面流傳大戶大量開淡倉，趁香港出現亂局而在期指市場獲取大量利益，其實未有實質數據支持，因淡倉數目不是特別大，只能看作是市場的正常運作。不過佔領機場引致旅遊業及酒店餐館生意大跌，地價跌幅也超過10%卻是始料不及。希望各方能停止使用暴力，和平理性的對話，讓香港市況回復正常。



九月期指轉倉平均價大概是25,780點，以引伸波幅23.5推算，9月的幅度可達25,780 x 0.235/12平方根，大概是1,750點，即9月下方目標看24,000點水平。24,000點也是期權PUT比較活躍的行使價。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)



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