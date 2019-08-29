陳正犖：經濟靠穩　加元後市向好

中美貿易戰一再升級，市場對美國以至環球的經濟衰退更為憂慮，避險資產仍有不少支持者身體力行買入。不過，我們認為，除了避險資產，不是處於中美貿易戰風眼位的加元，亦是投資者機會所在。



首先，加拿大經濟數據仍然不錯。6月核心零售銷售按月升0.9%，遠超預期，相信在穩健的勞工市場支持下，家庭消費可繼續支撐當地經濟。我們預計第2季加拿大經濟增長將達3.4%。



此外，下星期初加拿大央行議息，在此強勁經濟數據，及7月通脹企穩2%的情景下，料央行會維持利率不變，並會以觀望的態度至今年底。由於預計歐美將會減息，息差優勢及經濟基本面向好，可望利好加元。



技術走勢上，美元兌加元的近期高位和200天線於1.3313至1.3345水平匯合，反映上升動力或有所放慢。匯價升上1.3346高位後，日線圖出現三頂背馳，未來可能出現雙頂形態，頸線為1.3185，55天線為1.3195。若跌穿上述水平，有機會下試雙頂目標水平1.3025，近期低位為1.3016。



花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖



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