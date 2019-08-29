鄭若驊夫旗下安樂工程純利瀉五成

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程(01977)公布上市後首份業績，截至今年6月底止中期純利大跌超過五成。中期息每股派3.85仙，以大股東潘樂陶夫婦持有公司逾8.88億股計，將獲派3,421.3萬元股息。



公告指出，上半年純利錄1.078億元，按年大跌50.24%。收入亦按年減少33.86%至20.79億元，當中主要業務屋宇服務分部收入大減超過46.35%。此外，該公司上半年匯兌虧損以及聯營公司權益攤薄虧損擴大至590萬元，投資物業公允價值變動收益則按年大減超過八成。



安樂工程指出，中美的貿易糾紛為全球經濟表現及前景帶來負面影響，三大業務地區香港、澳門及中國內地的經濟亦無可避免受波及，預期在全球及本地經濟波動環境下，市場競爭愈趨激烈，集團毛利率將受壓。



同時，該公司公布，現任財務總監熊敬柳將於明年1月1日辭任，由鄭偉強接任。



安樂工程於7月中上市不足一個月便極速發出盈警，令市場嘩然。當時董事會稱考慮到中美貿易戰持續，以及部分機電工程項目進度出現延誤，保守估計截至12月底止全年度的經營業績或同樣會受到重大不利影響。



事實上，安樂工程上市後股價已迅速「走樣」，掛牌僅兩個星期即跌穿招股價1.2元。其股價之後節節下挫，於本月初插穿1元關口，周三(28日)盤中見低位0.89元，再創上市新低，與招股價比較累積下跌25.83%。該公司周三收報0.92元，下跌5.16%。



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