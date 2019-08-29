艾雲：電動車未必真環保

電動車幾乎同環保劃上等號，Tesla更是代名詞。但Tesla似乎不獲新加坡支持，政府不只一次批評電動車不環保。近日，當地環境和水資源部長Masagos Zulkifli被問到對Tesla的看法時，直稱Tesla創辦人馬斯克追求生活態度，其實坐公共交通工具更環保。電動車並不環保問題再次受到關注。



Zulkifli指出，Tesla追求的生活態度，不是解決氣候問題的最佳答案，務實的態度是發展公共交通。的確，買車對新加坡人而言是奢侈品，因當地公共交通覆蓋完善，地鐵網絡更是主要運輸工具。目標更要在2040年做到市民出行到國內任何地方不會超過45分鐘。



電動車是偽環保問題，在汽車業和環保團體一直有爭議。新加坡道路交通管理局在三年前向一名從香港平行進口Model S的車主，開出1.5萬新加坡元告票，理由是排放超標。電動車行駛時零排放，但往往忽略了發電所產生的二氧化碳。星政府量度車輛碳排放是「從油井到車輪」(well to wheel)，而一般國家所用的車輛排放標準「從油箱到車輪」(tank to wheel)，所得的數字當然不一。而當地主要採用天然氣發電，令Tesla車輛的碳排放超標。



電動車並非想像中真正達成零排放，英國能源分析機構Engaged Tracking去年曾發表研究報告稱，甚至電動車的排放量跟其他汽車差不多。報告指英國汽車平均每年行7,800英里計，平均排放1.5噸溫室氣體，而Tesla Model S的排放量其實相近。同樣，因英國電廠大部分以煤和天然氣的化石燃料發電。



電動車在行駛時就算不排出廢氣，但所用的電力產生過程，同樣污染環境。以太陽能、風能等可再生能源發電，能將問題減半。



另一半是原材料問題。電動車用鋰電池，無論在生產、用後棄置的過程對環境造成極大傷害。而電池令汽車重量大增，車身採用其他稀有金屬製造，從稀土中經多次濃酸處理，對環境的破境無法逆轉。



電動車亦恐怕難做到真正環保。



艾雲

在財經界打滾多年後，投身資訊科技行業成為i世代。

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