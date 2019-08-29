陳蓓敏：永達銷售添動力睇7.5元

周初市場為貿易戰升級而擔憂，港股恒指曾跌逾900多點，中途突有報道指，特朗普表示中美雙方有機會重返談判桌，其後恒指跌幅收窄。順理成章，周一美股三大指數皆有升幅進帳，平均有逾1%升幅。9月差不多已逼近眼前，兩國在談判上，仍各有姿態，未見有共識，矛盾持續。對特朗普而言，爭選票是他的最大利益，若經濟出現衰退，必定構成壓力。



香港方面，則是屋漏偏逢連夜雨，連串社會事件真的把民生打得七零八落。恒指於現水平只是行鋼線，生死未卜。只有社會秩序重納正軌，才可看到商機。周內，領展(00823)、希慎(00014)、長實(01113)先後進行回購，給予投資者信心一票。宜留意這兩天與香港經濟相關股份表現。



中央為刺激消費，發布指引，有意釋放汽車消費潛力，或逐步放寬或取消限購措施。永達汽車(03669)為內地具規模之乘用車零售商和綜合性服務供應商，旗下代理國際知名品牌如寶馬、保時捷、奧迪、積架及越野路華等等。



公司中期純利為7.34億元人民幣，按年升1.5%。其中，綜合毛利升8.6%，新車銷量較去年同期上升17.9%至9.48萬輛。新車銷售收入按年增長17.3%至244億元人民幣。管理層有信心豪華車銷量有望提速。建議候低吸納，目標價7.5元，跌穿6.34元止蝕。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)



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