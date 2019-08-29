古勝：國策支持實炒得起？

美國長短債息倒掛情況愈見嚴重，而且美國新發兩年期國債息1.516厘，為2007年以來「首次」兩年發行債息高於十年債息，加埋德國第二季國內生產總值(GDP)見負0.1%、美股隔晚續軟、恒指50日線亦快將跌穿250日線見終極死亡交叉等，全部數字都暗示環球經濟瓜多過菜！



講真，環球經濟都唔係今日先咁大鑊，事關這都是金融海嘯後，環球央行大量QE後，雖然一方面想將利率以及資產負債表正常化，但剛巧遇上中美貿易戰，縮表亦正正引爆此「收水後遺症」，故大家真係要做好長期抗戰的心理準備！



近期資金雖熱炒有消息的個股或板塊，但一來消息及國策都係要落實及要時間先可惠及相關企業，二來中美貿易戰持續，對相關板塊有利之國策，隨時都只係亡羊補牢，好似昨日借國務院發布《關於加快發展流通促進商業消費的意見》消息而跑贏大市的汽車股及家電股，前者值博率明顯較後者低，何解？



首先，就算汽車股受國策支持，但都唔算必需品，起碼相對於衞生紙、乳品等，後者似乎更易被推動，尤其是內地經濟前景唔多樂觀下，民眾可以遲少少換車，但必需品就真係唔可以唔用。



其次，中美貿易戰持續，人民幣貶值潮未知幾時停，對於收入同支出都係使人民幣的平民百姓影響唔大，但轉個頭睇，若然中央要推動內需，則汽車及生產日常必需品之企業都要支持，惟在中央長遠要加大對外資開放，汽車股誠然要面對外資進入市場競爭的不利因素。



真金白銀最反映市場睇法，昨日廣汽(02238)、東風(00489)、長汽(02333)、華晨(01114)升幅介紹1.6至4.7%，不過幾隻汽車股即市升幅臨近尾市都大幅收窄。反之，蒙牛(02319)、中國食品(00506)、達利食品(03799)近期股價都以反覆向上為主，至於資金押注有冇錯？大家不妨拭目以待。



東方產經專欄作者 古勝

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