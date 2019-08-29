楊俊文：資金避險　揀股有考究

前一個星期說了香港資產呈現負投資價值，要撤資；上一個星期說不要貪平買香港貨，這星期說說沽走香港貨，資金應該泊在哪裏？現時投資主要有兩個方向，一個是避險，另一個是對貿易戰敏感度低的股份。



避險方面，首選日圓及黃金。近年看好一個產品如黃金，不能像過去一樣隨便在有關板塊裏挑一兩家就算。現時升多數集中一家半家，例如，傳統上，買黃金升，都會選紫金礦業(02899)，但最後升得起的是招金礦業(01818)和山東黃金(01787)。



貿易戰底下生產及製造業，出入口必定出事。相反，內需消費成了中央撐經濟的手段。消費股方面，必需品和基本消費股是首選。食品股方面，蒙牛乳業(02319)和華潤啤酒(00291)可謂佼佼者，經濟再差還是要飲奶，經濟差不飲紅酒，啤酒成了替代品。



少了錢消費旅遊，做點運動既健康又便宜，運動用品股如安踏(02020)及李寧(02331)持續創新高。同樣道理，選股要選對，因為同一板塊如361度(01361)及特步國際(01368)則持續走低。



除此之外，一些與經濟相關度低的股份如中國東方教育(00667)、藥明康德(02359)、碧桂園服務(06098)等基本上都是一些經濟好壞都要用的產品和服務。在失業率未大幅上升前，上述股份都能跑出。



博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)



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