林嘉麒：港股9月開局難寄厚望

特朗普的言論曾經左右大市走勢，估計此情況正開始改寫。日前，紐約聯邦儲備銀行前行長杜德利發表文章，呼籲美國聯儲局不要進一步降息，否則等於貨幣政策被特朗普左右，並成為幫助特朗普連任的工具，引發更多貿易戰爭。



先要知道，杜德利是民主黨人，言論某程度有政治目的。不過，杜德利提及，認為聯儲局若因外在壓力降息(特朗普因素，或市場憧憬也好)，可能幫助特朗普進一步升級對中國的貿易戰爭，個人認為甚有道理，因這只會加強特朗普在各國貿易談判的過分要求，最終出現最壞結果。



話說回來，針對杜德利的言論，聯儲局也作出回應，強調央行的貨幣政策兩大目標，一直是保持物價穩定，以及維持充分就業，不會受到任何政治因素干擾。事實上，聯儲局早已表明其獨立性，亦因此受特朗普不時攻擊，此點也不需要杜德利擔心。反而，主席鮑威爾指出上次減息屬於「預防性」作用，目的是確保美國經濟的動力。杜德利認為，太早減息會令聯儲局未來可做的事有限，此是投資者需要擔心的。



另一方面，特朗普的誠信開始被投資者懷疑。就中美貿易糾紛持續，特朗普曾向外表示，中方官員曾致電美方負責貿易的官員，提議中美雙方返回談判桌，並指出兩國將開始非常認真地對話。但對於中美雙方通話事宜，中國外交部發言人耿爽很快就回應稱：「我可以明確告訴你，我沒有聽說過這種情況。」事件令美國市場開始擔心，特朗普的手段是否不再奏效。



特朗普立場搖擺反覆引致國際金融市場波動，他稱這是他的談判方式，並認為這方式「行之有效」。但美國有分析員指，這次之後市場對於他的「誠信」將抱有很大疑問。在貿易衝突至今，投資者在一年多的時間，已開始看通他的手段，日後其言論的影響性或大減，市場氣氛或會進一步悲觀。



最悲當然是香港股市，周初再裂口下跌。恒指周四是期指結算日，過去兩日走勢缺乏方向，漸漸形成了另一個島形頂的情況，情形似6月19日至7月30日的島形頂。其中，島形的尾聲於7月8日至7月30日的17個交易日。在上月期指結算日後，7月31日就失守了島形頂的頸線支持，及後恒指走進持續探底的情況。恰巧期指結算日就在今天，同時，中美雙方在9月1日再有新關稅徵收，估計9月開局不會太理想，恒指短線再探底機會大，裂口位置26,000為大阻力。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



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