莫開偉：A股分拆業務上市有規可循

近日，證監會起草了《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》(簡稱《若干規定》)，並自8月23日起向社會公開徵求意見，明確了分拆試點條件，規範分拆上市流程，加強對分拆上市行為的監管。



監管部門推出《若干規定》，並非心血來潮，而是資本市場發展的一種必然要求。隨着資本市場發展，部分上市公司採取多元化經營戰略，涉足新的產業或行業，為實現業務聚焦與不同業務的均衡發展，提出將其部分業務分拆出來獨立上市的訴求。在此種背景下，監管部門不得不考慮到上市公司的這種利益訴求。



很明顯，A股分拆上市新規是資本市場優化資源配置的重要手段，是中國資本市場發展到新的歷史時期的必然產物，是落實中央有關深化資本市場供給側結構性改革，推動實體經濟和上市公司高質量發展的必由之路。而且，分拆上市有利於公司理順業務架構，拓寬融資渠道，獲得合理估值，完善激勵機制，對更好地服務科技創新和經濟高質量發展具有積極意義。



而為了讓A股拆分真正發揮市場導向作用，防止出現偏離正軌現象發生，在行為監管方面作出了嚴格要求。



一是證監會構建七大嚴格篩選標準，包括上市年限、盈利門檻、拆出資產規模等。在全力支持的同時，監管機構通過設置一定條件，防止上市公司濫用此項制度，讓真正具備較好盈利能力、運作規範、有正當分拆需求的上市公司受益。這樣將能保證真正高質量的上市子公司能夠上市，給廣大投資者提供更多的優質上市企業，讓投資者更加放心的投資。



二是強化中介機構核查督導職責，要求上市公司聘請具有保薦機構資格的證券公司擔任財務顧問，財務顧問就分拆事項進行核查、出具意見，所屬子公司上市當年及其后一個完整會計年度，財務顧問還應持續督導上市公司維持其獨立上市地位；對利用上市公司分拆從事內幕交易、操縱市場等證券違法違規行為的，證監會、交易所將依法嚴厲打擊，嚴格追究。



三是並非所有上市公司都適合實施分拆上市，對分拆上市是否有利於上市公司突出主業、增強獨立性；上市公司與擬分拆所屬子公司是否存在同業競爭等，上市公司應當充分進行考量。上市公司所屬子公司在境內上市，仍須履行境內發行上市程序，涉及首次公開發行股票並上市的，應當遵守證券發行上市、保薦、承銷等相關規定；涉及重組上市的，應當遵守上市公司重大資產重組的相關規定。



中國地方金融研究院研究員 莫開偉



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