彭偉新：新高教反彈勢頭可持續

港股周三走勢再度轉為淡靜，全日成交額仍然不足800億元，而且恒指在日中的走勢仍然以先高後低為主，單日波幅235點。雖然較周二的波幅稍為擴闊一點，但因成交額繼續縮減，而且全日以陰燭報收，反映出投資者仍然未敢在現水平入市。



港股預期仍然未能向上升破20天線外，一浪低於一浪的走勢似乎仍會維持，恒指仍有機會向下跌穿去年10月低位24,540點水平。港股暫時料繼續在現水平反覆，但中期走勢仍然以向下為主，尤其是近三周大部分的時間均是見到機構投資者在收市競價時段才大手沽貨，反映後市仍然未能看好。



新高教集團(02001)上半年業績增長強勁，半年收入5.01億元人民幣，純利2.01億元人民幣，分別按年上升101%及34%，主要是靠學生入學人數及學費調升等自然增長。集團於8月已成功整合了華中學校，除了可以加大經營效率外，在現有的利好高等教育政策下，對於集團整體學費及入學人數有進一步增長的機會。



集團股價於今年2月中曾一度反彈，不過未能升破250天線便在5.24元水平見頂回落，而且股價更進一步下跌，失守所有的移動平均線支持，跌至8月15日低位2.43元才開始回穩。該股過去幾個交易日已經作出反彈，昨日更以大陽燭升破了100天線，而且股價自7月進一步下跌後，RSI走勢已與股價相反，形成了一浪底高於一浪底的牛背馳走勢，加上RSI更已升破70水平，股價預期可以按今年2月開始形成的下跌浪總跌幅的61.8%作出反彈。建議3.30元買入，上望4.20元，若股價跌穿20天線請先行止蝕離場。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。