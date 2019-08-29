美股收市：道指漲258點　美債息「倒掛」情況擴大

市場開始消化美債息低企對經濟前景的憂慮，美國股市收市做好。道指收報26,036點，升258點或1%；標指收報2,887點，升18點或0.65%；納指收報7,856點，升29點或0.38%。



美國關鍵債息弱勢未止，恐預示着實際利率只會愈降愈低。其中，反映整體融資指標的10年期美國國債孳息率周三(28日)跌至最低1.448厘；反映長年期融資、尤其是樓宇按揭的30年債息一度跌至1.903厘，創歷史新低。



另外，最能反映市場對聯儲局利率預期的2年期美債息低見1.484厘，意味着與10年期債息「倒掛」情況擴大，技術上(連續3日)更是確認「倒掛」，根據往績，經濟可能會在1至2年內衰退。



券商Gorilla Trades策略師Ken Berman表示，債息下跌反映市場對美債需求增加，主因是貿易局勢方面的不確定性因素，驅使投資者投入國債市場避險。



後市方面，華爾街老手、瑞銀交易大堂營運主管Art Cashin接受外媒訪問時表示，美股標指可能會再回調最多2%，並於2,822點企穩得到支持，才有望出現強勢反彈。



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