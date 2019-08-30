【港股收市】恒指升21點　全月累瀉逾二千點

港股在8月最後一個交易日先升後回，恒生指數高開308點，已見全日高位26,011點，惟二萬六關無承接，大市掉頭向下，午後曾倒跌167點，低見25,536點；收市報25,724點，升21點。國企指數收報10,083點，升90點。主板全日成交873億港元。

受中美貿易戰升級及香港示威活動持續夾擊，恒指全月累跌2,053點，跌幅7.4%，全球最傷！

港股通(滬)錄逾13億元人民幣(下同)淨流入，全日餘額406.56億元。港股通(深)錄逾3億元淨流入，餘額416.7億元。

科技、石油及內銀股合力撐市。騰訊收升1.4%；舜宇光學升4%。中國海洋石油績後獲大行唱好，股價飆5.4%；中國石油升3.7%收市。

工商銀行績後有追捧，收市升1.2%；建設銀行再漲0.8%；中國銀行及農業銀行升1%；招商銀行升0.8%。

傳沙特阿美放棄香港，轉赴日本上市，香港交易所可以又失落一宗大型IPO，股價收跌近1%。

地產股全線捱沽，長實收跌2.3%；新鴻基地產、新世界發展、領展及信和置業收跌1.6%至1.8%。

智易東方證券行政總裁藺常念表示，香港的社會矛盾未見緩和迹象，在內憂外患的情況下，香港情況堪虞，港股只有不停的下挫。估計香港企業今年盈利倒退20%，港股評級相對調低。短期內恒生指數可以跌至24,000點，今年內或低見22,000點。

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，大市9月將聚焦中美兩國會否就貿易議題商議，以及各國央行有機會接力減息。恒指技術走勢雖然轉壞，不過在25,000點似乎能夠企穩，故後市有望反彈至26,300點；若能升穿26,500點甚至26,800點，後市有望轉好。

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