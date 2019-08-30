A股快報：滬綜指失守2900點關　按月挫1.5%

A股三大指數高開低收。滬綜指收跌4點，至2,866點，失守2,900點關；指數按周跌11點或0.39%；全個月跌46點或1.58%。另深成指全日收報9,365點，跌32點；創業板指跌9點，報1,610點。

滬指成交2,247億元人民幣(下同)，深指成交3,299億元。滬股通餘額447.15億元，淨流入逾42億元；深股通餘額491.75億元，淨流入逾28億元。

板塊方面，華為概念股瀉逾3%；5G概念股跌2.6%；造紙股跌2.3%；化工股跌逾1%。

蘋果概念股普遍回落，昌紅科技跌逾6%；歌爾股份、長盈精密、深天馬、銅峰電子等跌4%至5%。蘋果公司將於9月10日舉行發布會，料iPhone 11登場。

釀酒股逆市炒上，金種子酒升停；瀘州老窖、五糧液、貴州茅台等升幅介乎3%至4%。

另外，科創板28隻股份個別發展，有13隻股份上揚，心脈醫療升逾6%，為升幅最大個股，跌幅最大個股為瀚川智能，全日跌1.92%。

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