【逆市開盤】MARINI首日沽435伙 新一期樓書隨即上網

發展商逆市開盤仍錄理想銷情。會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI，今日(8月30日)正式啟動首輪銷售，即日沽出435伙，佔推出500伙約87%，套現逾33億元。

當中A組大手銷售時段，共賣出17伙，有1組客人大手購入3伙，成交金額共約2,300萬元。該盤暫已推出4張價單，折實平均呎價15,895元，市值約39億元。

此外，發展商今晚上載該盤新一期GRAND MARINI的樓書，料緊接登場。項目提供503伙，實用面積介乎353至1,379方呎。市場估計該期最快下周開價及9月上旬隨即開售。

【17:19】會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI今日(8月30日)展開首輪銷售，發售1號至4號價單共500伙。市場消息透露，該盤暫時有約250伙獲買家認購。

【12:49】將軍澳日出康城MARINI今日(8月30日)開售，售樓廠人頭湧湧，不少買家正在簽約及確認資料。

【09:53】首輪推出500伙 平均呎價15895元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI，周五(8月30日)早上展開首輪銷售，發售1號至4號價單共500伙。據銷售安排資料，今日該盤銷售分為A組及B組，A組為購買2至4伙的大手時段，而B組買家則最多購買兩伙。現場所見，售樓處樓下已有部分準買家及代理到場。

該批單位扣除價單上各項折扣優惠後，入場費519.9萬元，最低呎價13,794元，而整批折實平均呎價15,895元，折實市值約39億元。該盤昨日截票，收逾7,000張入票，超額認購逾13倍。

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