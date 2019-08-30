【即市分析】內房股高負債如計時炸彈…

先睇恒大截至19年6月底止半年業績，收入按年跌24.4%至2,269.76億元(人民幣．下同)；盈利按年大跌51.5%至149.15億元；不派中期息，就咁睇已經好差，但再仔細就更加不得了，股價應該仲有得跌，何解？

首先，集團期內現金及等值為2,068.3億元，較半年前(即18年12月31日)的1,293.6億元，增加774億元或59%，但同期借款總額增加兩成至8,132億元，融資成本更大增43%至89.55億元。在借款中，1年期以內借款佔比高達46.2%，另1至2年期借款亦佔28.8%，多少反映集團以債養債的日子持續。

另一邊廂，該股期內收入及盈利都唔理想之餘，最慘係毛利較18年同期大減29%，主因交付物業面績減少25.8%；而毛利率更下降2.2個百份點至34%，且物業管理業務收入雖按年升24.1%至23.2億元，但相對整體業務收入乃九牛一毛，真係幫唔到幾多手！

簡單而言，恒大甚反映內房股所面對的真正危機，即不單止要考慮樓市是否興旺咁簡單，而是企業收入及盈利下跌之同時，以往以「新債養舊債」的成本急速上升，未來這個營運模式仲可唔可行，真係明眼人都睇得出，咁內房股條路可以點行，又會唔會間接成為內銀股之潛藏重大包袱，真係要有水晶球先知。

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