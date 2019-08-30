【即市分析】內房股高負債如計時炸彈…
2019年08月30日 10:00
東網電視更多新聞短片
中國恒大
東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰持續，加上人民幣貶值，似乎對內地實體經濟已造成重大打擊。內房股作為支撐經濟的三大支柱之一，就算中央未有再出手打壓樓市，但從近期公布的內房業績及股價表現看來，板塊前景都係唔樂觀。就以剛公布業績的中國恒大(03333)為例，已可見端倪。(地產板塊追蹤：https://bit.ly/2Ehm8P1 )
先睇恒大截至19年6月底止半年業績，收入按年跌24.4%至2,269.76億元(人民幣．下同)；盈利按年大跌51.5%至149.15億元；不派中期息，就咁睇已經好差，但再仔細就更加不得了，股價應該仲有得跌，何解？
首先，集團期內現金及等值為2,068.3億元，較半年前(即18年12月31日)的1,293.6億元，增加774億元或59%，但同期借款總額增加兩成至8,132億元，融資成本更大增43%至89.55億元。在借款中，1年期以內借款佔比高達46.2%，另1至2年期借款亦佔28.8%，多少反映集團以債養債的日子持續。
另一邊廂，該股期內收入及盈利都唔理想之餘，最慘係毛利較18年同期大減29%，主因交付物業面績減少25.8%；而毛利率更下降2.2個百份點至34%，且物業管理業務收入雖按年升24.1%至23.2億元，但相對整體業務收入乃九牛一毛，真係幫唔到幾多手！
簡單而言，恒大甚反映內房股所面對的真正危機，即不單止要考慮樓市是否興旺咁簡單，而是企業收入及盈利下跌之同時，以往以「新債養舊債」的成本急速上升，未來這個營運模式仲可唔可行，真係明眼人都睇得出，咁內房股條路可以點行，又會唔會間接成為內銀股之潛藏重大包袱，真係要有水晶球先知。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。