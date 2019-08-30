差估署：中小型單位售價指數按月跌0.15%

差餉物業估價署公布的最新數據顯示，本地今年7月兩類面積單位走勢各異，其中實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數報397.4點，按月跌約0.15%。今年截至7月則累積上調約9.8%。

不過，實用面積1,075方呎以上大型住宅單位售價就向上。該類單位售價指數報333.7點，較6月份漲約0.66%。今年首7個月仍漲約7.9%。

此外，據該署臨時數據，7月各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價，當中新界及九龍區下跌，港島區則仍上升。

新界區細單位平均每方呎售價約13,504港元，按月下調約2.7%。以實用面積約430方呎單位計算，該類單位平均售價約580萬元。首7個月細戶已升達12%，遠高於期間整體樓價升幅。

而九龍區同類單位平均呎價約14,885元，按月跌約0.13%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約640萬元。首7個月呎價漲約12.5%。

至於港島區細單位平均每方呎售價約17,593元，較6月上升約2.9%，而以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約756萬。本年截至7月則累升約8.2%。

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