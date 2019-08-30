【大行報告】工行績後獲唱好　股價彈2%

交銀指，工行上半年凈利潤同比增長近4.7%，略高於首季的4.1%。撥備和稅率的增加被強勁的非利息收入增長和較低的成本收入比所抵消。撥備前收入在上半年同比增長10%，歸功於良好的手續費收入增長(同比升12%)和成本控制，抵消了凈息差收縮的影響。不良率在2季度環比下降4個基點，而撥備覆蓋率和撥貸比在審慎撥備下環比上升。

該行認為，寬鬆的市場流動性和貸款市場報價利率改革將在下半年降低資產收益率，並且由於同業競爭，存款成本不會下降，這可能導致工行的凈息差收縮持續。同時，工行貸款損失準備金也可能限制其潛在信貸成本的削減，對其中長期資產質量有更多擔憂。

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