【即市分析】日清食品呈好消息出貨 人棄我取？
2019年08月30日 11:15
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東方產經專欄作者錢修：恒指出現終極死亡交叉，預示中長期走勢冇運行，故選股要特別小心，具內需概念的食品股較可取。早前熱炒的日清食品(01475)，周四(29日)公布中期賺1.32億元，按年大升41%，隨後卻有趁好消息出貨之嫌，股價曾一度冧近1成，可否趁平撈貨？
睇番日清的業績公告，其透露由於國內的銷量增長，雖然有匯兌損失，惟國內業務已佔日清整體收入比例多達55%。因此，早前中國國務院公布20條提振消費信心的措施，對日清未來收入亦有很大助力。
此外，集團積極投入大灣區，於今年7月公布擬購買珠海地皮，買入後將投資約1.8億元人民幣興建新廠房，料於2021年竣工，屆時可更有效控制內地成本，盈利能力長遠向好。
再睇走勢方面，該股前日(28日)創新高價7.04元後即轉跌收市，昨日則收報6.4元，股價跌穿10日線及8月初以來的升軌，14日RSI亦掉頭向下，暫時宜先觀望。現階段先睇股價能否於短時間內重返升軌，否則要等股價喘定後再買。
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