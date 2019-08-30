【即市分析】日清食品呈好消息出貨 人棄我取？

睇番日清的業績公告，其透露由於國內的銷量增長，雖然有匯兌損失，惟國內業務已佔日清整體收入比例多達55%。因此，早前中國國務院公布20條提振消費信心的措施，對日清未來收入亦有很大助力。

此外，集團積極投入大灣區，於今年7月公布擬購買珠海地皮，買入後將投資約1.8億元人民幣興建新廠房，料於2021年竣工，屆時可更有效控制內地成本，盈利能力長遠向好。

再睇走勢方面，該股前日(28日)創新高價7.04元後即轉跌收市，昨日則收報6.4元，股價跌穿10日線及8月初以來的升軌，14日RSI亦掉頭向下，暫時宜先觀望。現階段先睇股價能否於短時間內重返升軌，否則要等股價喘定後再買。

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