【致富智庫】美國大學主修科價值排名　第一竟然係...

升讀大學係唔少年青人嘅目標，而入邊間U、讀咩科，好大程度影響你未來事業發展，分分鐘決定你下半世點過。如果你唔講興趣、談理想，純粹相信「書中自有黃金屋」，參考以下調查結果，應該可以引導你點樣揀科，同時避免將來「畢業變失業」。

美國個人理財網站Bankrate.com早前披露了162個大學專業排名，計及失業率等因素後，函蓋的專業人士的年均收入約為5.5萬美元(約43.15萬港元)，失業率約為2.8%，當中37%持有更高學歷。

當中最有價值的專業為造船及航海工程(Naval Architecture/Marine Engineering)，主要學習如何設計船舶及其內部工作，他們的年均收入約為9萬美元(約70.6萬港元，即月薪5.88萬元)，失業率只有1.6%，正宗皇帝女唔憂嫁。根據美國人口普查局數據，選修該專業的人士約有29%持有更高的學位。

其次價值較高的專業分別為核子工程(Nuclear Engineering)、醫藥(Pharmaceutical Sciences)、基因(Genetics)及電子工程(Electrical Engineering)。其中醫藥同電子工程系畢業生年薪達10萬美元，仲高過造船及航海工程系，不過畢業生失業率分別2.2%同2.7%，反映學生找不到相關工作機會較高。因此，未必個個學生都可以坐定粒六，畢業後賺大錢。

擔心畢業難搵食？就要留意排榜尾係咩科，原來清一色係文藝科目。其中墊底嘅戲劇及舞台藝術(Drama and theater arts)系畢業生失業率高達5.2%，年均收入35,500美元(約27.85萬港元)，維起每個月2.32萬港元，以香港人工水平，算唔算低見仁見智。另外，純藝術(Fine Arts)系畢業生失業率都高達4.8%，年薪3.7萬美元；視覺藝術(Visual and performing arts)畢業生年薪只有3.2萬美元，失業率4.1%。

然而，根據M.I.T Media Lab及其他數據顯示，2016年由造船及航海工程學位畢業生約有500名，而戲劇系畢業生約有11,000名。從供求定律分析，上述調查結果顯示藝術專業的學位價值敬陪末席，亦唔令人感到意外。

事實上，從事STEM(即科學、技術、工程及數學)的工作，其薪金及需求相對其他行業高。美國勞工統計局顯示，STEM職位數量由2012至2016年間增長10.8%，高於其他職業的比例(約7.4%)。

調查數據僅供參考，正所謂「行行出狀元」，即使投身社會後所做的職業，亦有機會與大學時修讀的專業不同。工作無分高低，只要尋找到適合自己的專業，相信總有出頭天。

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