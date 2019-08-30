【樓市不穩】八成大屋苑冧價　海怡半島月內瀉11%

樓市受市場多項不利因素拖累，8月十大藍籌二手屋苑樓價，8成都按月回落，當中鴨脷洲海怡半島跌約11.4%最多，而新界上車盤沙田第一城平均實用呎價，亦錄近10%跌幅。

據市場資料，8月十大屋苑平均呎價八個下跌，跌幅由2.8至逾11%。海怡半島呎價由上月底約18,802元，降至約16,650元。本月海怡暫錄8宗買賣，較7月全月多1宗。

中原盧鏡豪稱，現時海怡業主叫價回落，兩房戶入場費由850萬元起，比高峰回落約8至10%。而鰂魚涌太古城期間成交呎價約19,789元，較7月低約5.1%，交投量則只有4宗，為去年9月後最少。

本月十大屋苑暫錄約80宗二手買賣，較7月份約120宗，大幅回落約33%，而本月成交宗數，亦料為去年10月後最少。至於期間交投量跌幅最大屋苑為將軍澳新都城，只錄5宗成交，按月少約64%。

樓市氣氛轉弱，豪宅亦要劈價出貨。有資深投資者減價350萬元，以3,150萬元沽出何文田半山壹號半山徑19號極高層四房戶，呎價20,102元，低市價約10%。該單位實用面積1,567方呎，原業主在2009年購入，現帳面獲利667萬元。

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