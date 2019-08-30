【瑞通推介】中海油業績對辦　購證選擇

瑞通認股證牛熊證銷售部：據報中美雙方正商討在下個月舉行貿易談判，道指隔晚收報26,362點，升326點或1.25%。港股今(30日)早承接美股升勢，高開逾300點於26,000點之上，一舉升穿10天及20天線阻力，其後大約於25,900點附近爭持。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,800萬元，反映續有較多投資者預期後市偏淡。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點。

中海油半年多賺18.7%至302.5億元人民幣，今早股價急升約6%，曾重上11.8元，收復10天和20天線，暫連升3日。昨有超過610萬元資金淨流入其好倉。

內地近期公布新藥品目錄以及通過新修訂的《藥品管理法》，被市場視為利好自主研發能力突出的藥企。中期盈利增近25%的石藥，其全資附屬日前獲授權在內地銷售哮喘靶向治療藥，帶動石藥股價近日顯著跑贏大市。股份周三整固終止九日升勢，周四隨即回勇，升3.87%至16.1元，市值重上千億元，今早則逆市回軟，跌穿16元水平。昨有10萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有7萬元淨流出。

友邦昨反覆向上，以近全日高位76.65元收市，升1.73%，一舉收復10天和20天線；今早高開逾2%重上78元，但其後升幅逐步收窄。據報友邦中國與蘇寧金融達成長期戰略合作協議，打造「健康管理+金融科技」新業態。昨有逾270萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有逾520萬元淨流入。

國家科技部公布最新一批國家人工智能開放創新平台名單，包括小米等公司，但消息對其股價幫助不大，小米昨逆市下挫近3.3%，收報8.53元；今早好淡爭持，高位重上8.6元，或反映投資者已消化集團總裁林斌減持的消息。昨有逾480萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有近30萬元淨流出。

中國恒大中期盈利大幅倒退逾51%，被券商下調目標價，昨日其股價曾瀉逾6%，低見16.24元創52周低位。股份今早高開後回軟，留意跌勢喘定後出現反彈的機會。昨分別有11萬元和166萬元資金淨流入其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

海油熊證(52998，收回價13.13元，槓桿比率5.6倍。

中油熊證(61709，收回價4.59元，槓桿比率4倍。

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