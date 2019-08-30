【午市重點睇】人民幣偏軟 油價向上
2019年08月30日 12:02
東網電視更多新聞短片
●亞洲市，美匯指數升上98.52；在岸、離岸人民幣企7.15水平；歐元、英鎊呈弱，分別報1.104及1.218。港匯報7.8454。金價守1,524美元，布油見61.3美元，紐油報56.64美元。道指期貨升65點。
●港股二萬六遇阻，恒生指數半日升177點或0.69%，報25,880點。https://bit.ly/2ZAjkXp
-港股格局：姚浩然料彈至26300點。
●【即市分析】
-日清食品呈好消息出貨，人棄我取？https://bit.ly/2Up9yXn
-內房股高負債如計時炸彈… https://bit.ly/2ZzkAy4
-港股繼續係「淡友」世界？https://bit.ly/2HxWSrS
●A股快報：滬深3大指數半日收市均上揚。https://bit.ly/2ztNUaA
●亞洲股市：日股中段漲逾200點。https://bit.ly/2HxfqIw
●公司業績：
-馬鋼半年少賺66%，發首三季盈警。
-江銅半年純利升6%，下半年銅價料反覆向。
-珀麗酒店半年虧損收窄至3857萬元。
●港元拆息︰1個月期升至1.93厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0879，下調21點子，呈四連跌。
●人行淨回籠800億元人民幣。
●IIF：8月新興市場走資138億美元，近3年最勁。
●傳沙特阿美分兩階段IPO，海外上市擬棄香港選取東京。
●滙豐獲准開展「集中辦理人民幣購售業務」。
●日本7月失業率2.2%，零售表現差過市場預期。
●南韓維持1.5厘利率不變，符合預期。
●蘋果公司9月10日舉行發布會，料iPhone 11登場。
●差估署：私人住宅售價指數連跌兩個月。
-差估署：中小型單位售價指數按月跌0.15%，新界區及港島區細單位平均呎價分別按月下調約2.7%和約2.9%。
●新盤部署：MARINI首輪開售，涉及500伙。
─ ─ ─ ─ ─ ─
其他精彩新聞：【股民熱話】貿戰下藍籌股贏輸家有啟示…
立即參加「賞您睇」：
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。