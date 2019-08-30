【午市重點睇】人民幣偏軟　油價向上

●亞洲市，美匯指數升上98.52；在岸、離岸人民幣企7.15水平；歐元、英鎊呈弱，分別報1.104及1.218。港匯報7.8454。金價守1,524美元，布油見61.3美元，紐油報56.64美元。道指期貨升65點。

-港股格局：姚浩然料彈至26300點。

●【即市分析】

●公司業績：

-馬鋼半年少賺66%，發首三季盈警。

-江銅半年純利升6%，下半年銅價料反覆向。

-珀麗酒店半年虧損收窄至3857萬元。

●港元拆息︰1個月期升至1.93厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0879，下調21點子，呈四連跌。

●人行淨回籠800億元人民幣。

●IIF：8月新興市場走資138億美元，近3年最勁。

●傳沙特阿美分兩階段IPO，海外上市擬棄香港選取東京。

●滙豐獲准開展「集中辦理人民幣購售業務」。

●日本7月失業率2.2%，零售表現差過市場預期。

●南韓維持1.5厘利率不變，符合預期。

●蘋果公司9月10日舉行發布會，料iPhone 11登場。

●差估署：私人住宅售價指數連跌兩個月。

-差估署：中小型單位售價指數按月跌0.15%，新界區及港島區細單位平均呎價分別按月下調約2.7%和約2.9%。

●新盤部署：MARINI首輪開售，涉及500伙。

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