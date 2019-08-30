【專家點評】藺常念：港股年內或下試22000點

美國總統特朗普在國際上處處碰壁，在中美貿易戰上，中國的強硬反應，令到特朗普反應暴躁如雷，幾乎失控。此外，在北韓及伊朗問題上也不順利。在外交三個重要的範疇，特朗普都不能如願，得到他想的結果。

對付一個完全失控的美國總統，環球各國的對策是孤立特朗普，不和他談判。等到美國總統大選，2020年美國換了新總統，才和新美國總統，更有理性的總統才談判。

中國自今年4月底，中美談判破裂，美國把現有10%關稅提高至25%後，中方已經決定不期望和特朗普達成任何貿易協議。之前中美雙方有四次已經達成初步協議，但每次都被特朗普推翻，每次都是白費功夫。

更令中方不滿意的是，中方要求美國取消由去年開始徵收的關稅。但特朗普每次提高叫價，不停提高關稅，還額外再加關稅，令到中方特別不滿，中方已經放棄和特朗普達成任何貿易協議，只是維持溝通，開沒有結果的會議，不關上談判的渠道。

中方表明不想打戰易戰，但不怕打，也不會退縮，一定會報復任何不合理的行動。中國商務部在8月29日表示，不會立即報復美國徵新關稅，試圖緩和緊張氣氛，歐美股市因而上升。但是實際上，9月1日開始美國將對額外3千億美元中國進口商品徵收新關稅，對美國消費者不利。

香港的社會矛盾未見緩和迹象，在內憂外患的情況下，香港情況堪虞，港股只有不停的下挫。估計香港企業今年盈利倒退20%，港股評級相對調低。短期內恒生指數可以跌至24,000點，今年內跌至22,000點。

智易東方證券行政總裁 藺常念

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