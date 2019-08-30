華領醫藥完成糖尿病藥臨床試驗受試者入組

Dorzagliatin為第三代2型糖尿病(T2D)的治療藥物，原因為其具有潛力阻止T2D的惡化，目前市面上現有藥物皆尚無法阻止其惡化，而該藥物旨在通過對2型糖尿病患者血糖傳感器葡萄糖激酶的功能修復，重塑人體血糖穩態平衡，控制漸進性退變性疾病發展，達到治療2型糖尿病的目的。

III期試驗於集團II期試驗設計後進行，展示強大的安全性及療效的數據，有望具有可能緩解疾病的作用。

在dorzagliatin單藥治療(HMM0301)和聯合二甲雙胍治療(HMM0302)兩項試驗均取得52周的三期陽性結果後，公司計劃向國家醫藥產品管理局(NMPA)提交一份關於dorzagliatin作為在中國一類用藥的新藥申請(NDA)。

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