中美關係不穩 專家看淡人民幣 料年底去到...

受中美貿易戰升級影響，渣打大中華區策略師劉潔發報告指出，明年美國大選之前，中美達成協議可能性低，預計中國需容忍人民幣匯率貶值對沖關稅，因此將人民幣年底預測由6.86兌每美元，大幅下調至7.23，明年底更跌至7.32。

報告指出，若美國對中國商品宣布的加稅措施全部實施，中國對美出口平均關稅水平將由當前的10.6%升至21.4%，人民幣從目前位置貶值4%至7.35才能對沖相關影響。

過去人行一直緊守「7算」心理關口，但渣打認為，中國的外匯政策已有不同，沒有指定的防守位置，但受制於資本管制外流措施，令匯價暫時得到支持。

報告又估計，中國人民銀行會透過調控中間價來抑制市場波動，而非改變市場走勢。離岸人民幣流動性管理將繼續成為頻繁使用的工具，因為人行在離岸市場發行央票，比直接干預市場成本更低。

另外，外電引述花旗銀行分析指，中美關係雖出現緩和迹象，以及中間價連續強於市場預期，仍然看淡人民幣前景。

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