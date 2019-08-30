太興：暫無計劃加價　繼續開新店及招聘

問到下半年價格調整計劃，執行董事陳淑芳表示，暫時未考慮加價，近期集團旗下主要品牌太興更有推出現金券計劃，變相給予折扣優惠；此外有意加推更多時段及季節性優惠餐單，並會加強在未受影響地區的宣傳推廣。她指出，上半年旗下主要品牌「太興」及「敏華冰廳」人均消費分別是逾60元及約43元，水平與去年相若。

零售及餐飲市道放緩，有個別商戶近日要求員工放無薪假。陳永安指，下半年集團在中港澳及台灣仍有十多間分店開張，當中香港開6至7間，未減慢擴充步伐，也沒打算調整人手，會繼續招聘。

業界出現呼籲店舖業主減租事件，他透露，有就個別地區分店與業主有商量，認為會有議價空間。

截至6月底，該集團中期純利5,027.6萬元，按年減少65.11%。他指出，撇除上市開支、去年同期出售非流動資產收益及採納新會計準則的影響，上半年經調整後純利為8,290萬元，按年增長約一成。受惠於國內廠房生產效率上升，食物成本按年輕微下降，他期望未來可持續控制成本。

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