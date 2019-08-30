樓價UPDATES：栢蕙苑三房狠劈160萬元終開齋

市場繼續有劈價成交，鰂魚涌栢蕙苑有單位大幅減價逾百萬元後沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌栢蕙苑錄得8月首宗成交，單位為寧柏閣低層C室，實用面積670方呎，三房間隔，原叫價1,300萬元，原業主見二手市況淡靜，開始出現減價潮，即大幅減價160萬元，以1,140萬元將單位易手，實用呎價17,015元。

●鰂魚涌太古城彩天閣低層E室，實用面積760方呎，三房套間隔，以1,560萬元將單位易手，實用呎價20,526元。

●西區寶翠園2座中層G室，實用面積約950方呎，三房一套連工人套房間隔，外望開揚海景，單位放盤兩個星期後，由叫價2,800萬元累減140萬元或5%，終以2,660萬元易手，實用呎價約28,000元。

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九龍區

●旺角利奧坊‧曉岸2座中層F室，實用面積約198方呎，開放式間隔，原業主開價叫475萬元放售，及後累減32萬或約7%，以443萬元連租約易主，實用呎價約22,374元。

●大角咀奧柏‧御峯，本月暫錄6宗租務成交，平均實用呎租約51元，屋苑1座中層F室，實用面積283方呎，採開放式間隔，獲新租客以15,000元承租，實用呎租53元。

●將軍澳南豐廣場6座中層B室，實用面積605方呎，三房間隔，以830萬元成交，實用呎價13,719元。

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新界區

●馬鞍山迎海一期5座低層F室，實用面積582方呎，兩房連儲物房間隔，開價約950萬元，議價後減價約40萬元，以910萬元易手，實用呎價15,636元。

●火炭駿景園本月暫錄約9宗租賃成交，最新錄10座中層A室，實用面積1,039方呎，套三房間隔，議價後以31,500元租出，實用呎租30.3元。

●上水居屋彩蒲苑A座低層14室，實用面積約394方呎，兩房間隔，單位早於今年5月開始放售，已補價自由市場開價470萬元，經議價後減價35萬元或約7.4%，以435萬元完成交易，實用呎價約11,041元。

●粉嶺中心本月暫錄約5宗成交，屋苑E座中層05室，實用面積368方呎，兩房間隔，以497萬元易手，實用呎價13,505元。

●東涌藍天海岸3座中層E室，實用面積492方呎，兩房間隔，7月叫價700萬元，最終以633萬元沽出單位，實用呎價12,886元。

●東涌東堤灣畔9座高層B室，實用面積813方呎，三房套房間隔，享海景，5月開價1,200萬元，新近減價225萬元或19%，以975萬元沽出，實用呎價11,993元，做價回到數月前水平。

●元朗加州花園翠柏路雙號屋，實用面積約1,198方呎，為三房套間隔，外望米埔景觀，日前由叫價1,580萬元減至1,460萬元完成交易，大減120萬元或約8%，實用呎價約12,187元。

●屯門麗寶大廈中層D室，實用面積238方呎，一房設計，以7,800元即睇即租，實用呎租32.8元。

●屯門豫豐花園11座高層A室，實用面積362方呎，兩房間隔，月租叫價1.15萬元，日前獲家庭客洽租，由於願意預繳半年租金，故獲業主減租1,000元或8.7%，以每月1.05萬元租出單位，實用呎租約29元。

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