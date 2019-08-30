【減價實錄】環宇海灣劈兩球　太古城連約戶削110萬

樓市不穩，業主心慌，為求盡早離場，減價幅度亦逐步擴大，業主動輒劈過百萬出貨似乎成為趨勢，不論新入伙屋苑或藍籌盤，都頻錄大手減價個案。

●美聯吳暉英表示，荃灣環宇海灣6座高層C室，為實用面積684方呎三房，原以1,200萬港元放售，減價194萬元，以1,006萬元低於市價售出，減幅約16.2%，呎價14,708元。原業主於2014年以約673.2萬元買入，至今升值約332.8萬元或約49.4%。

●鰂魚涌太古城錄得本月第5宗買賣。美聯吳肇基表示，該屋苑彩天閣低層E室，實用面積760方呎，8月連租約開價1,670萬港元放售，放盤約半個多月，減價110萬元，終以1,560萬元獲投資者購入，呎價約20,526元，低市價約5%。

原業主2010年以790萬元購入，帳面賺770萬元。據了解，該屋苑對上一宗成交於本月中錄得，當時高安閣一個低層戶售940萬元。

●利嘉閣地產高級分區董事關騰達透露，東涌藍天海岸1期新近錄得第5座低層D室單位成交，實用面積約792方呎，為三房套連士多房間隔，外望享翠綠園景。單位原開價900萬元，經議價後減價87萬或約9.7%，終以813萬元易手，折合實用面積呎價約10,265元。

原業主在2012年2月，以約507萬元買入上述單位，持貨約7年，現沽出轉手獲利約306萬元，賺價逾60%。

●馬鞍山二手市連錄投資者出貨個案。美聯陳少鴻表示，迎海．星灣御25座高層B室海景戶，實用面積565方呎，叫價1,050萬元放售，數月前市旺期間，七月初獲買家「出票」1,028萬元洽購，卻反價拒售，最終未能售出。

她續稱，相隔數個月，「原業主見勢色唔對，佢都話睇唔通後市，寧願少賺都要出貨」，加上已購其他新盤，即減至950萬元售出，呎價16,814元，低市價5%。

據了解，上址2014年以825萬元購入，帳面賺125萬元，單位升值15.2%。而該名投資客最多曾持貨8個單位，但目前僅餘兩伙。

●美聯梁仲維稱，荃灣荃錦中心1座高層B室，實用面積375方呎，向為收租物業，5月時以630萬元放盤，一直無人問津，至本月減至600萬元，即獲區內分支家庭洽購，最後以562萬元沽出，呎價14,987元。據了解，同類低層單位成交價相比，現已回落逾10%。

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