科技商機：新旗艦機無Android　華為憑咩扭轉乾坤？

全球第二大智能手機生產商華為的5G旗艦手機Mate 30系列，將如期於下月在德國慕尼黑推出，並與新一代iPhone硬撼。受美國商務部禁令影響，該款手機可能將不獲Android系統加持，華為將會以自家研發的鴻蒙作業系統(OS)頂上，到時會被消費者冷待，還是上演一幕逆轉勝？

【華為失落Android，是終結還是新開始？】

市場一直擔心，華為智能手機若失落Android作業系統就會變「磚」，頂多可視為一部相機，原因手機再無法在Play Store下載及更新熱門應用程式，功能將與其他品牌手機大大拋離。

然而，華為消費者業務CEO余承東早前為鴻蒙OS投下信心一票，強調在速度及安全性上更具優勢，隨時可以頂替Android。他指出，鴻蒙OS兩年前已開發，是全場景分布式的生態系統，將帶來生態共享。除了智能手機外，會逐步在平板電腦、智能手錶、手環等產品上配置。

鴻蒙OS表現如何仍是個謎，不過分析員對該系統能否代替Android都抱懷疑態度。其中獨立分析師Richard Windsor直言，如果華為新手機沒有配備Android平台，根本就無人會買。

外銷不成，唯有靠內銷市場。余早前指出，華為手機在中國的市佔率達35%。如果同胞不唾棄沒有Android的華為手機，齊齊愛國撐鴻蒙，相信華為手機仍有生存空間。

有分析指，華為手機的中國用家是不受「去Android化」的影響，因為公司針對中國市場，開發了自家的應用商店和服務等，市場估計其優勢和其智能手機在中國市場的領導地位，將會隨着新手機的推出而擴大。

再者，Mate 30是華為5G手機頭炮，若中國在5G基建及應用上能夠配合，為消費者帶來嶄新的體驗，手機的作業系統可能已不再是5G用家關注的賣點，將有助消費者更容易接受鴻蒙OS。

【強勁硬件配置，留得住支持者？】

儘管作業系統有不足，硬件設備亦可為Mate 30補底。作為華為的5G旗艦手機，除了搭載自家的麒麟990處理器，還包括雙快速充電及全新的超感光Leica四攝鏡頭。據悉，Mate 30可支援4K 60fps影片拍攝，而Mate 30 Pro最受注目是搭載矩陣式四鏡頭配置，主鏡頭及超廣角鏡頭均採用超大CMOS感光元件，並配5X遠攝鏡頭及TO深度感測鏡頭，以手機拍攝裝置來說，算是頂級。由於不少手機用家最注重的是影相質素，相信以Mate 30的「攝力」，仍可保住一定的支持者！

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