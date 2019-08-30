【專家樓評】港樓會否像03年沙士時「崩圍」？

最近市場的悲觀情緒濃厚，也多了討論現時的市況會否重蹈2003年沙士的崩圍情況。筆者試以最近的兩次金融危機作比較，讓讀者參考。

亞洲金融風暴於1997年登陸，樓價於1997至1998年跌28.2%；到2008年環球金融危機降臨時，對比2008及2009的樓價，不但沒有下跌，還微升了0.7%。為何2008年金融風暴對香港樓價的影響不及1997的金融海嘯來得嚴峻？問題不單純在於兩次金融危機的地緣距離或震撼性，而是買樓人士的學習曲線(Learning Curve)已在1997年的金融風暴、2002年科網股爆破及2003年SARS等年頭急速攀升，普遍認為樓市受挫後，始終會回復過來，簡單而言，投資者與自用買家都學精了。

那麼，今次社會動盪的影響，又是否在大家對經濟與樓市影響的認知範圍之內呢？我相信不是，原因是今次的社會動盪波及範圍廣，時間長，涉及社會各階層，亦影響到香港的經濟與國際社會形象，加上外圍經濟波濤洶湧，這是前所未見的嚴峻。

於1984年12月，中英聯合聲明正式簽訂，標誌着香港回歸中國，1984年10至12月的私樓價格指數為16.9，直至1985年10至12月的指數已升至20.3，升幅達20.1%。及後1989年6月4日北京天安門時件，香港人對內地的關注度大幅提升，但私樓價格除了1989年第三季度下跌了3.9%外，在1997年前大部分時間都是升多跌少。

由1984年第四季至1997年第三季，即亞洲金融風暴的開端前，於52個季度裏，只有9個季度錄得跌幅，其餘43個季度都錄得升幅，即超過82%的季度價格都是往上升。樓價連續錄得跌幅發生於1994年第三季至1995年第四季，原因並非單純的政治風波，而是美國於1994年加息七次，美國聯邦基金利率由3%加至6%。緊隨美國，香港在1994年3月至1995年11月期間，也先後加息5次，由6.5%加至9%，即約一年間加息達2.5%。加息對當時仍可作高槓桿購入樓宇的年代有重大影響，按息飆升代表投資物業成本上漲，樓價也應聲受挫。

2002年第四季度開始發現SARS疫症，好不容易熬了一年，直至2003年第三季度危機解除，期間樓價已跌了8.9%。直到環球金融海嘯，價樓也隨着2008年9月房利美(Fannie Mae)與房地美(Freddie Mac)由聯邦政府接管後，同月雷曼兄弟公司(Lehman Brothers)也宣布破產，香港私樓房價指數由123.2跌至108.0，跌幅達12.3%。另一個近期較敏感的事件是佔中運動，由2014年9月到12月，期間私樓價格不跌反升，私宅樓價指數由266.3升至278.3，期間升了4.5%。

讀者可能看到每當社會發生一些變化，樓價就會轉向，不管是外圍還是本地的變化，但實情是樓價的變化是隨着經濟受影響才會有所變化。84年的局勢變化，香港本地以致外圍投資者都認為是正面的變化，因此，經濟層面沒明顯波動，當年的GDP與人均GDP還分別按年升了6.3%與5.2%。簡單而言，經濟變化遠比政治上的變化對樓價的影響來得明顯。而是次反修例風波已波及地區經濟，加上中美貿易戰升級，樓價也會順應大勢往下跌。

可幸的是，現在香港的經濟面比2003年的時候好，加上貨幣供應量也提升了不少，在鈔票無法在短時間內回收下，樓價很難一年內暴跌20%至30%。2003年香港的本地人均生產總值 為183,449港元，而2018年則為381,544港元，升幅超過107%。

2003年的失業率達7.3%，而2019年最新的失業率為2.9%。2019年最新的港幣M3供應量7萬多億元，對比2003年末的約2萬多億元，增幅逾2倍。按差估署的私宅指數，直至6月份，樓價對比2003年底的增幅為539%，而租金增幅則約為168%。

以上一切數字皆反映，目前環境與2003年是截然不同，按實際經濟與行為經濟角度來看，樓價下跌是必然的，但預料今年內樓價不會發生暴瀉式下跌。全年埋單，相信樓價依然有3%至5%的按年升幅，但若然社會運動持續，往後的一、兩個年頭將更難捱。

泓亮諮詢及評估董事總經理 張翹楚

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