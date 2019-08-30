【fb直播】港股一彈即散　快閃為妙？

市場憧憬中美恢復貿易談判，港股在8月最後一個交易日，高開逾300點，重上二萬六關，但可惜已是全日最高位，午後更倒曾跌，動力唔係好夠？中國PMI數據將於周六(31日)出爐，美國新一輪加徵關稅行動如無意外亦會在周日(1日)生效，隨時可能被當做負面消息炒作？投資者要快閃？

香港政局不穩，示威活動不斷，加上差餉物業估價署數據顯示，樓價連跌兩個月，香港地產股捱沽，有貨及早沽？

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