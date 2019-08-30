【fb直播】港股一彈即散 快閃為妙？
2019年08月30日 16:11
東網電視更多新聞短片
市場憧憬中美恢復貿易談判，港股在8月最後一個交易日，高開逾300點，重上二萬六關，但可惜已是全日最高位，午後更倒曾跌，動力唔係好夠？中國PMI數據將於周六(31日)出爐，美國新一輪加徵關稅行動如無意外亦會在周日(1日)生效，隨時可能被當做負面消息炒作？投資者要快閃？
手機設備股愈升愈有，雖有傳美國或擴大對華為調查，但一於少理，舜宇光學(02382)盤中帶頭升逾半成，再上動力有幾多？瑞聲科技(02018)升勢相對遜色，不過蘋果公司廣發邀請函，即將舉行產品發布會，可否追落後？
香港政局不穩，示威活動不斷，加上差餉物業估價署數據顯示，樓價連跌兩個月，香港地產股捱沽，有貨及早沽？
《東網Money 18》搵來銀河證券業務發展董事羅尚沛為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。