【市後重點睇】美匯升上98.6水平 道期向好

美匯指數升見98.6；在岸、離岸人民幣回升至7.14水平；歐元、英鎊呈弱，分別報1.103及1.217。港匯報7.8435。金價反覆企1,524美元，布油報60.76美元，紐油報56.2美元。道指期貨升71點。

●市後關注點

-20:30 美國7月個人開支及收入

-21:45 美國8月芝加哥採購經理指數

-22:00 美國8月密歇根大學消費情緒指數終值

●恒生指數全日升21點或0.08%，報25,724點，8月份累跌2,053點或7.4%，表現全球最差；油股發力，中石油及中海油升3.7%及5.4%。

-招商局港口半年純利升近20%，派息22仙。

●德國零售數據好過預期，歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.25%，報7,079點；德國DAX指數升0.42%

，報11,888點；法國CAC指數升0.14%，報5,457點。

●內地客第二季在港新做保單張數大減近11%。

●差估署：私人住宅售價指數連跌兩個月。

-林浩文料樓價指數未來數月再跌5%。

-資深投資者伍冠流估樓價跌幅續擴大。

●中美關係不穩，渣打看淡人民幣，將人民幣年底預測大降至7.23兌每美元，明年底更跌至7.32。

●MARINI開售：

-售樓廠熱鬧，有買家簽約及確認資料。

-代理斥580萬入市 未來一年樓價睇升。

●九龍塘根德道3至7號申建酒店，提供299間客房。

●二手樓價指數按周跌0.22%，新界西連瀉4周。

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