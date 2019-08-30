Apple邀請函藏玄機 可能有綠色及紫色版iPhone

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)正式向媒體發出邀請函，宣布將於美國當地時間9月10日上午10時（香港時間9月11日凌晨1時）召開新品發布會。今年的活動依舊在Apple Park喬布斯大劇院舉行。

本次邀請函的主題是「致創新」(By Innovation Only)，邀請函是一個彩虹色蘋果LOGO，根據此前曝光消息，今年Apple可能會發布一系列新產品，包括新iPhone、MacBook Pro和Apple Watch等。

即將於9月10日發布的Apple新機，被網友稱之為iPhone 11(iPhone XI)。Apple並未為這些新機命名，富士康的工人們正以902、903、904等代號稱呼這些手機。

不過，新機不支持5G，充電接口和攝像頭都和華為手機很像，比如，把原來的Lightning接口改成Type-C，三個攝像頭排列類似於華為Mate20系列的浴霸三攝。只是，Apple的三攝鏡頭較大。其中，代號904的新機是iPhone XR的升級版，雙卡雙待，共有七種顏色，取消了紅色特別版，新增綠色、紫色。

市場調研機構IHS Markit的數據顯示，2019年第二季，華為以18%的市場份額排在全球第二，出貨量超過Apple，僅次於三星。

在中國市場，市場調研機構Canalys的2019年第二季數據顯示，Apple銷量僅僅只有570萬部，銷量按年下跌14%，市佔率只有5.8%，出貨量落後華為、OPPO、vivo和小米，僅排名第五位。

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