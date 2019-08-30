【經濟寒冬】香港7月零售總銷貨值大跌11%　連冧6個月

政府統計處公布，香港今年7月零售業總銷貨價值的臨時估計為344億港元，按年下跌11.4%，為連跌6個月，與市場預期跌12.5%差不多。總結今年首7個月，零售業總銷貨價值合計的臨時估計下跌3.8%。

在扣除其間價格變動後，7月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌13%。總結今年首7個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌4.4%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年7月與2018年7月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌24.4%。

其次為服裝(銷貨價值下跌13%)；藥物及化妝品(下跌16.1%)；百貨公司貨品(下跌10.4%)；食品、酒類飲品及煙草(下跌2.3%)；其他未分類消費品(下跌1.4%)；電器及其他未分類耐用消費品(下跌17.4%)；汽車及汽車零件(下跌5.8%)；燃料(下跌0.1%)；鞋類、有關製品及其他衣物配件(下跌10.1%)；書報、文具及禮品(下跌6%)；家具及固定裝置(下跌8.7%)；中藥(下跌5.8%)；以及眼鏡店(下跌17.8%)。

另一方面，今年7月與2018年7月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升1%。

政府發言人表示，零售業銷售在7月進一步轉差，錄得雙位數按年跌幅，反映本地消費情緒疲軟，以及近期本地社會事件對訪港旅遊業及與消費相關的活動構成的重大干擾。

發言人進一步表示，中美貿易摩擦升溫，經濟狀況欠佳，將繼續影響消費情緒，零售業銷售在短期內將維持疲弱。若涉及暴力的社會事件不能平息，零售業的情況甚或會進一步惡化。政府會密切留意相關情況。

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