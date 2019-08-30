貿戰嚴重影響中國就業？美專家反駁特朗普「純屬臆想」

外國傳媒報道，有專家指出，美國總統特朗普經常強調，其對華關稅舉措已導致中國製造業大量工人失業，是純屬「臆想」，因實際上，過去一年該行業就業人數下降速度就慢於加徵關稅前。

上述專家為資深中國問題專家、華盛頓彼得森國際經濟研究所高級研究員Nicholas Lardy。他說，特朗普在7月聲稱，中國減少了500萬個就業職位，其中製造業減少了200萬，他的數字似乎是基於中金公司的一份報告。

不過，Lardy表示，雖然報告說這是2018年7月最初加徵關稅措施出台以來，所減少的工作職位數量，但報告同時說，2015年至2017年間，製造業工作職位減量達到近800萬，減速相比之下要快得多。

因此，他指出，中國製造業工作職位減少，與其說是受貿易戰影響，倒不如說是生產率提高，以及相對於服務業而言，製造業增長整體放緩是現實，這段時間裏，由於服務業勞動力需求快速增長，總體就業人數始終持續增加。

Lardy說，雖然關稅措施出台以來，中國對美出口下降了大約300億美元或13%，但同期中國對其他國家和地區出口的增幅，抵銷了這降幅，並綽綽有餘。因此，貿易戰直接導致的就業職位減量，看上去微不足道。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。