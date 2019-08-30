海底撈老闆張勇極速做咗新加坡首富！

《福布斯》雜誌報道，在全球貿易的緊張關係沒有緩和迹象下，新加坡經濟也停滯不前。然而，儘管逆風不斷，但今年新加坡前50位富豪的合計財富，仍增加12%以上，達到1,300億美元(約1.014萬億港元)。

報道解釋，新加坡整體富豪的財富之所以上升，相當程度上是得益於經營火鍋連鎖店的億萬富豪，香港上市企業海底撈創始人張勇的加入。張勇已入新加坡籍，此前曾登上中國富豪榜，今年則以138億美元的身家成為新加坡新進首富。他的企業也在擴張過程中愈來愈變得全球化。

今年新加坡富豪中，財富增長最多的富豪是另一位房地產大亨——豐隆集團（Hong Leong Group）董事長郭令明（Kwek Leng Beng），他的財富增長了12億美元。

另外，本榜單上的50大富豪中，超過半數人的財富出現下滑，Facebook創始人之一、新加坡居民薩韋里林（Eduardo Saverin）就是其中之一，財富減少12億美元，但仍以106億美元(約827億港元)身家，位列富豪榜第三位。

航運大王張允中（Chang Yun Chung）的財富下跌27%。而現年101歲的他是全球最年長的億萬富豪。

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