「好息」之徒注意！美債息尋底之旅料近尾聲

隨着主要美國國債孳息率跌至紀錄低位，美債市場正呈現一種扭曲現象，就是：債券投資者為最安全的避險資產進行對沖，然而這情況可能很快得到修正。

從數據上看，10年期和30年期美債孳息率自今年1月以來皆下跌逾1厘，其中，10年期債息跌至周三(28日)的1.448厘低位，30年期更是在周三觸及紀錄新低1.903厘。

不過，外國傳媒報道，根據券商Evercore ISI的經濟擴散指數顯示，目前出現上升迹象，被解讀為10年期美債息反彈的最好信號。該指數通常領先10年期美債息約6個月。

該機構駐紐約固定收益策略師希普利坦言，雖然目前很難判斷10年期美債息是否已出現重大轉捩點，但多項指標顯示，債息的「尋底之旅」已接近尾聲。

由於美債「超買」太嚴重，投資者現在不得不通過配置其他固定收益資產，來對沖債市風險。該行技術分析師羅斯表示，一些投資者將通過減少長期債券的持有量，並轉而投資其他固定收益產品，例如私人債務和結構性信貸等，來對沖相應風險。

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