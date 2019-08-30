獲百事入股　五谷磨房︰雙方已有具體合作計劃

董事長兼執行董事桂常青補充，將借助百事的分銷網絡、便利式消費產品經驗等，提升公司的銷售效率。公司在上半年推出便利谷物營養早餐，並在便利店試銷售，現階段反應不俗，將繼續研究有關的銷售及便利性產品。

公司上半年關閉650個直營專櫃。張澤軍解釋，去年留意到開店速度過快，故去年已決定淘汰營運效率欠佳的店，現已基本完成調整，日後未有大規模關店計劃。期內新增209間專櫃，主要集中在二至五線城市。

桂常青指，新零售是大勢所趨，網上店和實體店互動以便利消費者，目標在1年至2年內，將微信官方帳號的關注者由現時約760萬增至2000萬名，而目前網上銷售佔比約兩成，將逐步增長。

她又提到，今年的營銷費用預算中，大部分預留在下半年使用，包括電商節日優惠活動。雖然網上營銷開支增加，但在可控範圍，而公司並不主張硬性推廣，強調增加品牌曝光的同時，亦要有銷售轉化，故主要加強內容宣傳。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。