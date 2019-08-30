【25年最傷】人民幣8月跌3.6%　專家話明年低見...

中美貿易戰突然全面升級，令人民幣兌美元在8月份首度跌穿「七算」重要心理關口，在岸人民幣(CNY)月內累跌3.63%，創自1994年以來最大單月跌幅。銀行界對人民幣前景感擔憂，渣打更估計，中美兩國短期內難就貿易爭端達成具體協議，中國或須透過貶值貨幣來對沖關稅影響，故該行將人民幣年底兌每美元的預測，由6.86大幅下調至7.23，明年底更低見7.32水平。

人民幣在8月最後一個交易日表現仍然疲弱，周五(30日)中間價低開21點子至7.0879，在岸人民幣匯價收報7.1452，按日升62點子；離岸人民幣亞洲收市時段則升92點子至7.1456。

高盛、澳新、星展等多間銀行，早前已料人民幣年底跌至7.2水平，渣打大中華區策略師劉潔更發表報告指，若美國對中國貨品施加的關稅再升級，人民幣需再貶值4%至7.35才能對沖關稅影響。

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文亦對人民幣前景悲觀，認為中美貿易戰前景未明朗，每次戰火升級，人民幣均難逃貶值命運，以抵銷部分關稅影響。他預計，人民幣兌每美元將於年底跌至7.3水平，惟貶值過程將會循序漸進，以免大幅波動令資金外流。

儘管人民幣不斷貶值，但香港人民幣存款仍然維持穩定。金管局香港金融管理局發言人表示，截至7月底，香港人民幣存款證餘額為227億元人民幣(下同)，連同該月人民幣存款6,160.35億元，人民幣總資金池為6,387.35億元。整體人民幣存款7月底按月增長1.7%。總體而言，資金池近月走勢平穩。

過去人民銀行一直緊守「七算」心理關口，渣打劉潔指，內地的外匯政策已有不同，沒有指定的防守位置，但預料人民行會調控中間價，以及在離岸市場發行央行票據，以抑制匯價波幅。

顏劍文則補充指，內地經濟增長呈放緩迹象，人行或要推出更多寬鬆措施刺激經濟，收緊離岸人民幣流動性並推高拆息，從而增加淡友的沽空成本，支持匯價穩定。

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